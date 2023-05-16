Дебур вышел на второе место среди тренеров по победам в решающих матчах плей-офф НХЛ

Завершился седьмой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча проходила в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1, благодаря которой они вышли в полуфинал Кубка Стэнли. Таким образом, главный тренер «Старз» Питер Дебур выиграл свой седьмой решающий матч в плей-офф в карьере.

В своей карьере он ещё ни разу не уступал в седьмых матчах. С «Нью-Джерси» в 2012 году он выиграл у «Флориды» в первом раунде (3:2 2ОТ), с «Сан-Хосе» – в 2016 году у «Нэшвилла» во втором раунде (5:0), в 2019 году – у «Вегаса» в первом раунде (5:4 ОТ) и «Колорадо» во втором раунде (3:2), с «Вегасом» – в 2020 году у «Ванкувера» во втором раунде (3:0), в 2021 году – у «Миннесоты» в первом раунде (6:2).

В списке самых побеждающих тренеров в седьмых матчах в истории НХЛ Дебур (7-0) вышел на единоличное второе место, обогнав Скотти Боумэна (6-3) и Пэта Бёрнса (6-3). Лидером является Дэррил Саттер (8-3).