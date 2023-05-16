Рукопожатие игроков «Далласа» и «Сиэтла» после завершения серии
Поделиться
Завершился седьмой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча проходила в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1.
После игры игроки и тренерский штаб команд поблагодарили друг друга, пожав руки.
В 1/2 финала турнира соперником «Далласа» будет «Вегас», который на стадии четвертьфинала оказался сильнее «Эдмонтона». Во втором полуфинале путёвку в решающую стадию Кубка Стэнли разыграют «Каролина» и «Флорида».
Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Колорадо Эвеланш», ранее покинувший турнир. Также отметим, что в каждой из четырёх претендующих на победу в турнире команд есть как минимум один представитель России.
Комментарии
- 16 мая 2023
-
08:03
-
07:52
-
07:30
-
07:15
-
07:01
-
06:52
-
06:40
-
06:30
-
06:20
-
06:13
-
06:11
-
06:01
-
05:49
-
05:34
- 15 мая 2023
-
23:30
-
23:30
-
22:55
-
22:53
-
22:35
-
22:19
-
21:38
-
21:15
-
20:40
-
20:06
-
19:27
-
19:13
-
19:11
-
18:35
-
18:30
-
18:24
-
18:11
-
18:05
-
17:46
-
17:30
-
17:15
Партнерский контент