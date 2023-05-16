Эттингер стал третьим вратарём с 80 сейвами в двух первых седьмых матчах в плей-офф НХЛ

Завершился седьмой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча проходила в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1, благодаря которой они вышли в полуфинал Кубка Стэнли.

Американский голкипер «Далласа» Джейк Эттингер совершил по ходу матча 22 спасения. Он стал третьим вратарём в истории с 80+ сейвами в двух первых седьмых матчах в плей-офф НХЛ. В прошлом сезоне Эттингер в седьмом матче серии с «Калгари» совершил 64 спасения. Таким образом, за два первых седьмых матча в его активе 86 сейвов.

Подобное достижение покорялось также Келли Груди (102 сейва) и Франку Пьетранджело (80 сейвов).