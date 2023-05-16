Кто выиграет Кубок Стэнли — 2023?

В плей-офф Кубка Стэнли приближается пора финальных матчей Восточной и Западной конференций. На Востоке сыграют «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз», а на Западе болельщиков ждёт противостояние «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз».

«Чемпионат» предлагает читателям выбрать победителя проходящего в эти дни Кубка Стэнли.

«Каролина» выиграла Кубок Стэнли в сезоне-2005/2006, а также выходила в финал турнира в 2002 году. «Флорида» участвовала в финале в 1996 году, но уступила «Колорадо Эвеланш».

«Вегас» дошёл до финала турнира в 2018 году, в своём первом сезоне (клуб был принят в НХЛ весной 2017-го), но проиграл «Вашингтону». «Даллас» (с действующим названием) выиграл трофей в 1999-м, а также доходил до финала в 2000 и 2020 году. При этом команды франшизы «Старз» ранее проигрывали финал Кубка Стэнли в 1981 и 1991 году.