Роман Ротенберг — о поражении от Беларуси: благодарен команде, каждый игрок бьется в кровь

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг высказался о поражении от сборной Беларуси (2:3).
«Мы ожидали такой игры, знали, что соперник выйдет на лед, как на последний бой. У нас много ключевых игроков получили травмы. Могу говорить только слова благодарности своей команде, потому что каждый игрок бьется в кровь. Они уже выиграли серию, но самой важной для нас будет следующая игра, поэтому будем работать. Мы сделаем выводы и вернемся еще сильнее.
Запланирована ли вечеринка или ужин после сегодняшнего последнего матча? Знаете, у нас силы остаются только на вечеринку на льду. Все остальное – уже потом», — приводит слова Ротенберга пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь.
Последний матч сезона для сборных «России 25» и Беларуси состоится сегодня, 16 мая. Команды встретятся в Минске в 19:10 мск.
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