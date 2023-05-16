Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг — о поражении от Беларуси: благодарен команде, каждый игрок бьется в кровь

Роман Ротенберг — о поражении от Беларуси: благодарен команде, каждый игрок бьется в кровь
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг высказался о поражении от сборной Беларуси (2:3).

«Мы ожидали такой игры, знали, что соперник выйдет на лед, как на последний бой. У нас много ключевых игроков получили травмы. Могу говорить только слова благодарности своей команде, потому что каждый игрок бьется в кровь. Они уже выиграли серию, но самой важной для нас будет следующая игра, поэтому будем работать. Мы сделаем выводы и вернемся еще сильнее.

Запланирована ли вечеринка или ужин после сегодняшнего последнего матча? Знаете, у нас силы остаются только на вечеринку на льду. Все остальное – уже потом», — приводит слова Ротенберга пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь.

Последний матч сезона для сборных «России 25» и Беларуси состоится сегодня, 16 мая. Команды встретятся в Минске в 19:10 мск.

Материалы по теме
Роман Ротенберг высказался о поражении «России 25» в матче с Беларусью
Сборная «Россия 25» проиграла команде Беларуси
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023