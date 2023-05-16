Ротенберг — о хоккеистах «России 25»: пацаны готовы ради страны на всё, горжусь ими

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг перед финальным матчем серии со сборной Беларуси подвёл итоги противостояния с командой Дмитрия Квартальнова.

«Два поражения от Беларуси за пределами России? Когда мы играли в Казахстане, то мы не спали всю ночь, потому что играли ночью, а сборная Беларуси в это время отдыхала. У нас были совершенно неравные условия подготовки. Но мы готовы играть и при таких условиях. Главное – играть в хоккей и радовать болельщиков.

Сборная Беларуси – это очень сильная команда, в ее составе есть лидеры команд КХЛ, у нее сильный тренерский штаб. Вы думаете, Дмитрий Вячеславович Квартальнов хочет проигрывать? Это тот тренер, который никогда не хочет проигрывать! Тем не менее, счет в серии с явным преимуществом в нашу пользу. Это все за счет огромной работы всей команды. Я горжусь ей. Это пацаны, которые ради страны готовы на все. Многие поехали отдыхать, а эти ребята приехали в сборную, пашут весь месяц ради болельщиков.

Надо сегодня брать игру, и заканчивать сезон с кубком. Выиграть последнюю игру сезона – это для каждого хоккеиста важно. Вы все видели, что команда сегодня хотела выиграть. Да, у нас есть пробелы в составе: два наших лидера получили серьезные травмы, будут операции. Это хоккей высокого уровня и надо, чтобы все журналисты это понимали. Даже во дворе бывают битвы в кровь. Я благодарен сопернику. Этот хоккей выводит наших ребят на новый уровень», — приводит слова Ротенберга пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь на официальном сайте.