Белевич объяснил, почему не считает победу Беларуси над Россией лучшим матчем в турне

Нападающий сборной Беларуси Андрей Белевич после победы над сборной «Россия 25» (3:2) выразил сомнение, что этот матч был лучшим для его команды в этом турнире.

«В Казахстане мы тоже здорово играли, выиграли, было больше заброшенных шайб. Сегодня больше играли по счету, аккуратно. Так что, думаю, что не лучший. Там было, мне кажется, повеселее, поживее. Больше опасных моментов и у тех, и у других ворот. Тут же действовали чуть сдержаннее.

По-другому играется в Минске? В любом городе свои нюансы. Лед отличается, размеры площадок, ко всему приходится немножко адаптироваться, все по-другому. Дома и родные стены помогают. Действительно, так и есть. И сам психологически подбадриваешь себя, и болельщики гонят вперед. При своих зрителях всегда легче», — приводит слова Белевича пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь.

На турнире в Казахстане сборная Беларуси обыграла и местную команду (6:0), и сборную «Россия 25» (7:4). С россиянами сборная Беларуси сегодня, 16 мая, проведёт последний матч турне. Начало: 19:10 мск.