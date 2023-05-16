Капитан «Флориды» — о Бобровском: он вселяет уверенность, даёт шанс побеждать каждый матч

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков признался, что присутствие Сергея Бобровского в воротах команды вселяет уверенность в игроков.

«Приятно, когда такой парень, как Боб, находится в воротах. Он придаёт уверенности. Очевидно, что никто не хочет никаких потерь, но когда они случаются или соперник получает хороший шанс забросить, Бобровский всегда на месте. Сергей даёт нам шанс побеждать каждый матч, и это всё, о чём мы можем просить», — приводит слова Баркова The Hockey News.

34-летний Бобровский вместе с «Пантерз» сыграет в финале Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз». Первый матч в их противостоянии состоится 19 мая.

В плей-офф нынешнего сезона Бобровский провёл 10 матчей, в которых отразил 91,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,82.