Швейцария — Казахстан: во сколько матч ЧМ-2023 по хоккею, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 16 мая, на чемпионате мира по хоккею пройдёт пятый игровой день. В вечернем слоте встретятся соперники по группе В — сборные Швейцарии и Казахстана. Матч на «Арене-Рига» начнётся в 20:20 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 16 мая 2023, вторник. 20:20 МСК Швейцария Не начался Казахстан Кто победит в основное время? П1 X П2

Швейцария начала чемпионат мира с крупной победы над Словенией (7:0), а затем продолжила победную серию во встрече с Норвегией (3:0). Казахстан в первом матче турнира обыграл по буллитам Норвегию (4:3), прервав серию из семи поражений подряд на чемпионатах мира. В следующем туре Казахстан уступил Чехии (1:5).

В группе В первое место занимает сборная Канады, набравшая восемь очков после трёх матчей. Следом идёт команда Чехии — семь очков. Швейцария (6) — на третьей строчке, но у команды матч в запасе. Казахстан (2) — пятый.