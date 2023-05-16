Главный тренер «Даллас Старз» вошёл в историю НХЛ

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур вместе со своей командой победил во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли «Сиэтл Кракен» (4-3) и вышел в финал Западной конференции. 54-летний специалист стал первым тренером в истории Национальной хоккейной лиги, который вывел четыре команды в первый год работы с ними в финалы конференций. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

Ранее Дебуру удавалось это в составе «Нью-Джерси Девилз» (2012 год), «Сан-Хосе Шаркс» (2016 и 2019-й год) и «Вегас Голден Найтс» (2020-й и 2021-й).

С большим количеством клубом до полуфинала Кубка Стэнли в первый год работы с ними доходил лишь Скотти Боумэн («Сент-Луис», «Монреаль», «Баффало», «Питтсбург» и «Детройт»), который выиграл трофей девять раз. У Дебура пока нет побед в финалах Кубка Стэнли.