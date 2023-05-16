Ротенберг — о финале ОИ-2018: Каблуков выиграл борьбу в зоне у трёх немцев, как в 1945-м

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался после седьмого матча серии с Беларусью (2:3).
«Мои слова про игру без правил на пресс-конференции? Я имел в виду правила хоккея. Их трактовка бывает разной. Но мы не сетуем на околохоккейные вещи. Никогда не говорим о судействе. Мы просто должны стать сильнее. Можем играть вообще без хоккейных правил. Но надо все равно выигрывать.
Потому что не бывает легкой жизни в хоккее. Вспомните, сколько у нас было сложных ситуаций! Ну, сейчас нам дали удаление в конце матча, когда мы хотели отыграться. А вспомните, как было в финале Пхенчхана в 2018 году. Мы тогда тоже сняли вратаря, а Илья Каблуков выиграл борьбу в своей зоне сразу у трех немцев, как в 1945‑м. И отдал передачу наверх, а там Никита Гусев забил в стиле удара из гольфа. Бросок с неудобной руки. Раз в жизни можно забить такой гол!
Вот, то же самое – фактор судейства. Мы и тогда были в меньшинстве. А легче нам не будет никогда. В серии с белорусами мы моделируем совершенно разные ситуации», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».
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