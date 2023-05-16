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Боб Хартли рассказал, почему не сможет возглавить омский «Авангард»

Боб Хартли рассказал, почему не сможет возглавить омский «Авангард»
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Канадский тренер Боб Хартли объяснил, что не сможет в следующем сезоне возглавить омский «Авангард» из-за контроля строительства своего дома.

«Сроки очень плохие. Я приступаю к финальной фазе строительства своего третьего жилого дома. Следующие несколько месяцев потребуют много моего времени. Я должен контролировать свой проект. Это было очень трудное решение, я люблю «Авангард»! — приводит слова Хартли «Матч ТВ».

Боб Хартли возглавлял «ястребов» в период с 2018 по 2022 год. Под его руководством омский клуб завоевал Кубок Гагарина в 2021 году. В предыдущем сезоне «Авангардом» руководил Михаил Кравец. Под его руководством команда дошла до финала Восточной конференции, где проиграла казанскому «Ак Барсу» (1-4).

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