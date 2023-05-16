«Лада» объявила о продлении контракта с двумя хоккеистами

Тольяттинская «Лада» в своём телеграм-канале объявила о продлении контракта с нападающими Владиславом Червоненко и Евгением Грошевым. С хоккеистами заключён двустороннее соглашение на два сезона.

Владислав Червоненко в сезоне 2022/23 в 50 матчах регулярного чемпионата набрал 20 (12+8) очков. В 7 матчах плей-офф Владислав записал на свой счет 5 (2+3).

Евгений Грошев в сезоне 2022/23 в 50 матчах регулярного чемпионата набрал 21 (11+10) очко. В 7 матчах плей-офф Евгений записал на свой счет 5 (3+2), став лучшим бомбардиром и снайпером тольяттинской команды на этой стадии.

Напомним, с сезона-2023/2024 «Лада» вернётся к выступлениям в Континентальной хоккейной лиге, которую она покинула после сезона-2017/2018.