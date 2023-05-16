Якоб Лилья расторг контракт с московским «Динамо» и продолжит карьеру за пределами КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Якоб Лилья расторг контракт с командой и продолжит карьеру за пределами Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

Якоб Лилья начал заниматься хоккеем в школе родного города Лимхамн, а в 2008 году завоевал свою первую золотую медаль на первенстве среди юниоров. На взрослом уровне дебютировал в составе команды «Сунне» в первом шведском дивизионе, а в сезоне-2011/2012 дебютировал в элитной хоккейной лиге в составе хоккейного клуба «Регле», за который играл до 2015 года. С 2015 по 2018 год стабильно выступал в составе другого клуба из элитного дивизиона — «Линчепинга».

В сезоне-2018/2019 Якоб Лилья перешел в «Юргорден», где стал лучшим бомбардиром команды. Он набрал 37 (12+25) очков в 52 матчах. В 19 встречах плей-офф на счету Лильи было 8 (3+5) очков, а его команда стала вице-чемпионом Швеции. В составе московского «Динамо» Якоб Лилья провел 58 игр и набрал 31 (14+17) очков при показателе полезности «+6».