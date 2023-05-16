В «Динамо» объяснили причины расторжения контракта с Якобом Лильей

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин высказался о расторжении контракта с нападающим Якобом Лильей.
«Одно из самых сложных решений нынешнего межсезонья. Якоб за сезон в «Динамо» стал своим в коллективе и всегда действовал на команду. И клуб, и игрок были заинтересованы в том, чтобы полностью отработать контракт. Нас устраивало качество игры Лильи, а его устраивали все условия в нашем клубе. Тем не менее, определённые юридические нюансы и новый лимит на легионеров вынуждают нас действовать таким образом. Якоб Лилья покидает не только «Динамо», но и КХЛ. Права на него закреплены за нами.
Хочется поблагодарить Якоба и его представителей за совместную работу и этот сезон. Он был непростым для всех, но в конечном итоге мы расстаёмся на хорошей ноте. Удачи Якобу в новом клубе!» — приводит слова Сопина пресс-служба московского клуба на официальном сайте.
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