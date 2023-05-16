«Спартак» подписал контракт с Александром Бурмистровым

Нападающий Александр Бурмистров подписал годичный контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

В минувшем сезоне Бурмистров принял участие в 51 матче за казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург». Всего на счету 31-летнего центрфорварда в Континентальной хоккейной лиге 151 (48+103) очко за 431 матч в составе «Ак Барса», «Салавата Юлаева» и «Металлурга». Также с 2010 по 2017 год Бурмистров на протяжении шести сезонов выступал в Национальной хоккейной лиге за «Атланту», «Виннипег», «Аризону» и «Ванкувер», набрав 101 (37+64) очко за 348 матчей в лиге.

Александр Бурмистров является обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» и победителем чемпионата мира 2014 года.