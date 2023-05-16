В. Крикунов: если сборная не будет играть, она не будет готова вернуться на ЧМ и ОИ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что нынешнее турне сборной «Россия 25» по городам России, Астане и Минску принесет огромную пользу как самим игрокам, так и тренерам.

«В непростое нынешнее время, когда мы отстранены от крупных международных турниров сидеть и просто ждать нашего возвращения огромная глупость. В ФХР это прекрасно понимают и решение провести это турне отличная идея. Я, как тренер, это полностью поддерживаю, двумя руками «за». Польза не только российской сборной, но и беларусам, и казахам. Сборная – весь слржный механизм. Это тренировочный процесс, физическая подготовка, питание, восстановление, логистика и многие другие вопросы. Нельзя распустить сборную, а потом собрать через год, три или пять, когда нас вернут на международную арену. В командах высокого уровня все решают детали. Если сборная не будет собираться, тренироваться и играть матчи, команда будет просто не готова сходу вернуться на ЧМ и ОИ», — сказал Крикунов «Чемпионату».