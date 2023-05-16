В. Крикунов: если сборная не будет играть, она не будет готова вернуться на ЧМ и ОИ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что нынешнее турне сборной «Россия 25» по городам России, Астане и Минску принесет огромную пользу как самим игрокам, так и тренерам.
«В непростое нынешнее время, когда мы отстранены от крупных международных турниров сидеть и просто ждать нашего возвращения огромная глупость. В ФХР это прекрасно понимают и решение провести это турне отличная идея. Я, как тренер, это полностью поддерживаю, двумя руками «за». Польза не только российской сборной, но и беларусам, и казахам. Сборная – весь слржный механизм. Это тренировочный процесс, физическая подготовка, питание, восстановление, логистика и многие другие вопросы. Нельзя распустить сборную, а потом собрать через год, три или пять, когда нас вернут на международную арену. В командах высокого уровня все решают детали. Если сборная не будет собираться, тренироваться и играть матчи, команда будет просто не готова сходу вернуться на ЧМ и ОИ», — сказал Крикунов «Чемпионату».
- 16 мая 2023
-
15:22
-
15:19
-
14:56
-
14:45
-
14:22
-
13:41
-
13:11
-
13:06
-
12:35
-
12:11
-
11:53
-
11:45
-
11:10
-
10:40
-
10:20
-
10:12
-
10:00
-
09:51
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:27
-
08:18
-
08:03
-
07:52
-
07:30
-
07:15
-
07:01
-
06:52
-
06:40
-
06:30
-
06:20
-
06:13
-
06:11