Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Куляш о матчах «России 25»: во всех матчах высочайший накал борьбы, стычки, драки

Куляш о матчах «России 25»: во всех матчах высочайший накал борьбы, стычки, драки
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник сборной России, тренер Денис Куляш считает, что серия игр сборной «России 25» против команд Беларуси и Казахстана имеет принципиальный характер.

«Я полностью не согласен с теми, кто считает, что игры нынешнего турне сборной «Россия 25» являются какими-то маловажными. Посмотрите, как бьются ребята. Любой профессионал выходит на лед с одной целью — победить. В нынешней сборной есть хорошие молодые игроки, многие из них способны вырасти в звезд. Эти игры повышают мастерство ребят, они набираются международного опыта.

Во всех сыгранных матчах был высочайший накал борьбы, во многих играх разница в счете была в одну шайбу, между игроками мы видели стычки, драки. Нужно пожелать здоровья и скорейшего возвращения в строй Марату Хуснутдинову и Захару Бардакову. Оба они досрочно покинули расположение команды», — сказал Куляш «Чемпионату».

Материалы по теме
В. Крикунов: если сборная не будет играть, она не будет готова вернуться на ЧМ и ОИ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023