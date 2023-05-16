Куляш о матчах «России 25»: во всех матчах высочайший накал борьбы, стычки, драки

Экс-защитник сборной России, тренер Денис Куляш считает, что серия игр сборной «России 25» против команд Беларуси и Казахстана имеет принципиальный характер.
«Я полностью не согласен с теми, кто считает, что игры нынешнего турне сборной «Россия 25» являются какими-то маловажными. Посмотрите, как бьются ребята. Любой профессионал выходит на лед с одной целью — победить. В нынешней сборной есть хорошие молодые игроки, многие из них способны вырасти в звезд. Эти игры повышают мастерство ребят, они набираются международного опыта.
Во всех сыгранных матчах был высочайший накал борьбы, во многих играх разница в счете была в одну шайбу, между игроками мы видели стычки, драки. Нужно пожелать здоровья и скорейшего возвращения в строй Марату Хуснутдинову и Захару Бардакову. Оба они досрочно покинули расположение команды», — сказал Куляш «Чемпионату».
- 16 мая 2023
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