Куляш о матчах «России 25»: во всех матчах высочайший накал борьбы, стычки, драки

Экс-защитник сборной России, тренер Денис Куляш считает, что серия игр сборной «России 25» против команд Беларуси и Казахстана имеет принципиальный характер.

«Я полностью не согласен с теми, кто считает, что игры нынешнего турне сборной «Россия 25» являются какими-то маловажными. Посмотрите, как бьются ребята. Любой профессионал выходит на лед с одной целью — победить. В нынешней сборной есть хорошие молодые игроки, многие из них способны вырасти в звезд. Эти игры повышают мастерство ребят, они набираются международного опыта.

Во всех сыгранных матчах был высочайший накал борьбы, во многих играх разница в счете была в одну шайбу, между игроками мы видели стычки, драки. Нужно пожелать здоровья и скорейшего возвращения в строй Марату Хуснутдинову и Захару Бардакову. Оба они досрочно покинули расположение команды», — сказал Куляш «Чемпионату».