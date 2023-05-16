«Торонто» заключил контракт новичка с 20-летним российским голкипером

«Торонто Мэйпл Лифс» на своём официальном сайте объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с 20-летним российским голкипером Вячеславом Пексой. Среднегодовая зарплата хоккеиста составит более $ 850 тыс. Контракт начнёт действовать со следующего сезона.
Пекса был выбран «Торонто» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2021 году в шестом раунде под общим 185-м номером. В прошедшем сезоне голкипер выступал за «Барс» во Всероссийской хоккейной лиге, где в 40 матчах регулярного чемпионата одержал 13 побед с 92,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,34.
Напомним, «Торонто Мэйпл Лифс» в розыгрыше Кубка Стэнли в первом раунде был сильнее «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-2). В полуфинальной серии Восточной конференции «кленовые листья» уступили «Флориде Пантерз» (1-4).
- 16 мая 2023
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