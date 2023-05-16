Дементьев: в Северной Америке даётся много обещаний, а потом хоккеисты разочаровываются

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал об отъезде российских игроков в Северную Америку и заявил, что адаптироваться в НХЛ в полной мере — очень сложно.
«Я бы не сказал, что российские хоккеисты массово подписывают контракты в Северной Америке. Игроки договорились о переходе до 1 мая, и в один момент все одновременно анонсировали свои решения. Какие причины движут хоккеистами? Причины отъезда у каждого свои. Кого-то что-то не устраивает здесь, есть свои обиды. Кто-то считает, что за океаном он сможет быстро добиться успеха.
Важная вещь, которую можно сказать про Северную Америку, – там даётся много обещаний и приятных, лестных слов в адрес игрока. Потом многие хоккеисты в этом разочаровываются. К сожалению, не все получают полную правду, насколько тяжело там адаптироваться к жизни, выучить английский язык и понять стиль работы тренеров и других людей в организации. Очень много подводных камней, совершенно другой менталитет и иная работа тренеров, чем в России. Чтобы адаптироваться в НХЛ в полной мере, надо быть очень сильным духом. В реальности, чтобы завоевать место в составе команды НХЛ, нужно пройти тяжёлую дорогу. Игроки, которые подписывают там контракты, должны быть ментально готовы к тому, что большую часть времени придётся играть в фарм-клубах или даже в лиге ECHL. Этот факт нужно принять и со своим настроем идти по хоккейному пути развития», – приводит слова Дементьева «РБ Спорт».
- 16 мая 2023
-
17:18
-
17:10
-
17:01
-
17:00
-
16:43
-
16:35
-
16:26
-
16:12
-
15:50
-
15:22
-
15:19
-
14:56
-
14:45
-
14:22
-
13:41
-
13:11
-
13:06
-
12:35
-
12:11
-
11:53
-
11:45
-
11:10
-
10:40
-
10:20
-
10:12
-
10:00
-
09:51
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:27
-
08:18
-
08:03
-
07:52