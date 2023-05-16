Рыспаев: считаю, что в сборной должна быть дедовщина, но — в хорошем смысле

Бывший тафгай «Барыса» Дамир Рыспаев поделился эмоциями от игры сборной Казахстана на чемпионате мира, а также рассказал о завершении карьеры.
«Естественно, слежу за играми с участием наших ребят. Они – молодцы! Обыграли, хоть и по буллитам, норвежцев и достойно сопротивлялись чехам. И это несмотря на то, что состав у нас очень молодой. Многие ребята участвуют на чемпионате мира впервые.
В такие моменты очень важно, чтобы опытные хоккеисты помогали молодёжи справляться с эмоциями. Как человек, отслуживший в армии, считаю, что в сборной должна быть дедовщина. Но – в хорошем смысле этого слова, правильная. То есть чтобы «старики» учили молодых уму-разуму советами и личным примером.
У меня уже нет желания выходить на лёд, даже мысленно. Поэтому смотрю мировое первенство исключительно как болельщик. Но разделить эмоции с парнями всегда рад. Жаль, что чемпионат мира проходит так далеко — в Риге.
Я ушёл из хоккея в возрасте 25 лет. Тогда пандемия только началась, каждый человек старался пережить беду в своём углу. У меня было много времени, чтобы всё хорошенько обдумать и взвесить. В тот момент понял, что достиг определённого уровня в хоккее и настало время искать другой путь. К тому же, кроме любимого вида спорта, в тот момент я ничего другого в своей жизни и не видел. И я ушёл… До сих пор познаю мир, и мне этот процесс очень нравится», — приводит слова Рыспаева журналист Иван Резванцев в своём телеграм-канале.
Казахстан в первом матче турнира обыграл по буллитам Норвегию (4:3), прервав серию из семи поражений подряд на чемпионатах мира. В следующем туре Казахстан уступил Чехии (1:5).
- 16 мая 2023
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