Российский тренер «Нью-Джерси» Брылин подробно разобрал победу над «Рейнджерс» в серии

Российский тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин подробно рассказал о победе над «Нью-Йорк Рейнджерс» в серии розыгрыша Кубка Стэнли.

«Специально мы не пытались их [лидеров «Рейнджерс»] закрыть или делать что-то подобное. Просто понимали, что, когда эти игроки на льду, нужно быть предельно внимательными, потому что это топовые хоккеисты лиги — им нельзя давать времени и места, нужно минимизировать те шансы, которые они получат — их исполнительское мастерство позволяет решить исход каждой игры. Нам это удалось. Понятно, что дома мы пытались подстраивать игру под их лидеров, выпускать под них определённые звенья и пары защитников, но такого чёткого наложения не было. Мы считаем, что у нас все четыре звена могут играть против основных троек соперников, и в этом плане мы полностью доверяем игрокам.

За счёт чего выиграли седьмой матч 4:0? Мы обратили внимание на те вещи, которые мы могли улучшить в нашей игре после поражения в шестом матче. Ребята выполнили задание, смогли собраться и провести физически и эмоционально такой тяжёлый матч. Первый гол [Майкла] Маклауда в меньшинстве стал решающим, как я считаю. Если вы помните, в первых двух матчах наша игра в меньшинстве оставляла желать лучшего, мы пропускали голы, и тот факт, что в течение этой серии улучшили игру в этом компоненте и не давали возможность «Рейнджерс» создавать в большинстве моменты, был очень важным. Как мы все знаем, игра в неравных составах является одной из самых сильных сторон этой команды, и это стало для нас переломным моментом», — цитирует Брылина ТАСС.