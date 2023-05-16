Форвард «Локомотива» Егор Коршков перешёл в «Амур»

«Амур» произвёл обмен с «Локомотивом», в результате которого хабаровский клуб получил права на форварда Егора Коршкова, а ярославцы – денежную компенсацию.
Егор Коршков на взрослом уровне дебютировал в составе «Локомотива» в возрасте 18 лет. В мае 2019 года 26-летний форвард подписал двухлетний контракт новичка с «Торонто Мэйпл Лифс». Дебют силового форварда за океаном пришёлся на розыгрыш Кубка Стэнли. В первом матче плей-офф Коршков отметился заброшенной шайбой.
В прошлом сезоне нападающий в 40 матчах регулярного сезона набрал 12 (4+8) результативных баллов. В плей-офф Егор сыграл семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
Всего в КХЛ Егор Коршков сыграл 374 встречи, в которых набрал 152 (62+90) результативных балла с показателем полезности «+36».
- 16 мая 2023
-
18:50
-
18:41
-
18:33
-
18:32
-
18:09
-
18:00
-
17:47
-
17:32
-
17:18
-
17:10
-
17:01
-
17:00
-
16:43
-
16:35
-
16:26
-
16:12
-
15:50
-
15:22
-
15:19
-
14:56
-
14:45
-
14:22
-
13:41
-
13:11
-
13:06
-
12:35
-
12:11
-
11:53
-
11:45
-
11:10
-
10:40
-
10:20
-
10:12
-
10:00
-
09:51