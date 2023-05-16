Форвард «Локомотива» Егор Коршков перешёл в «Амур»

«Амур» произвёл обмен с «Локомотивом», в результате которого хабаровский клуб получил права на форварда Егора Коршкова, а ярославцы – денежную компенсацию.

Егор Коршков на взрослом уровне дебютировал в составе «Локомотива» в возрасте 18 лет. В мае 2019 года 26-летний форвард подписал двухлетний контракт новичка с «Торонто Мэйпл Лифс». Дебют силового форварда за океаном пришёлся на розыгрыш Кубка Стэнли. В первом матче плей-офф Коршков отметился заброшенной шайбой.

В прошлом сезоне нападающий в 40 матчах регулярного сезона набрал 12 (4+8) результативных баллов. В плей-офф Егор сыграл семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Всего в КХЛ Егор Коршков сыграл 374 встречи, в которых набрал 152 (62+90) результативных балла с показателем полезности «+36».