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Главный тренер «Амура» Мартемьянов прокомментировал подписание Коршкова

Главный тренер «Амура» Мартемьянов прокомментировал подписание Коршкова
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал подписание нападающего Егора Коршкова.

«Егор Коршков – очень квалифицированный, габаритный нападающий, который одинаково полезно может действовать и в атаке, и в обороне. Умеет играть в пас и самостоятельно реализовывать моменты, эффективен в большинстве. Мы общались с ним перед обменом, и я думаю, что у Егора достаточно амбиций для того, чтобы перезапустить карьеру и стать одним из лидеров «Амура», — приводит слова Мартемьянова пресс-служба хабаровского клуба.

В прошлом сезоне нападающий в 40 матчах регулярного сезона набрал 12 (4+8) результативных баллов. В плей-офф Егор сыграл семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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