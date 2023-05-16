«Что там, лучше тренеры, чем у нас?» Никишин — о рекомендациях из НХЛ

Защитник СКА Александр Никишин рассказал, есть ли какое-либо взаимодействие с «Каролиной Харрикейнз» — клубом, выбравшим хоккеиста на драфте НХЛ.

«Не помню, когда в последний раз связывалась «Каролина». Они больше с агентами общаются.

Не присылают никакие рекомендации, как тренироваться? Это давно было. Наверное, в первый год после драфта. Потом поняли, что я уважаю их старания, желание помочь, но не отправляют уже никакие видео, потому что сейчас у меня есть свои тренеры, с которыми мы разбираем все моменты, связанные с моей игрой. В «Каролине» понимают, с кем я работаю здесь в России. Что там, лучше тренеры, чем у нас? (Улыбается).

В Каролину съездить пока не получается, потому что у нас постоянные сборы. И вообще сейчас проблема туда улететь. Конечно, хотелось бы посмотреть, как там в Северной Америке, в клубе всё происходит, как устроена работа. Но я не стремлюсь как-то туда ехать через некоторые страны. Лучше дождаться, когда всё откроют, и будет проще. Тогда поеду. Если нет, то и нет смысла.

С Андреем Свечниковым и Петром Кочетковым общался про клуб? Нет, с ребятами лично не общаюсь. Только Андрей написал мне после драфта, поздравив с тем, что меня выбрал его клуб. Мы с ним незнакомы, поэтому не мучаю его вопросами. А с Петей пересекались пару раз, но тоже близко не дружим. Если увидимся, то поздороваемся. Но пока не общались про клуб», — цитируют Никишина «Известия».

Никишин в регулярке провёл 65 матчей, в которых набрал 55 (11+44) очков. В плей-офф на счету защитника 16 игр и 8 (4+4) результативных баллов.