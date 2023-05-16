Кожевников — об интервью Овечкина: в НХЛ у него идёт раскрутка, а тут — сплошная закрутка

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил интервью капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на футбольном YouTube-канале.

«Овечкин побывал на каком-то футбольном шоу — и мне показалось, был в шоке от его уровня. Провинциальные, нелепые вопросы из мира футбола, в основном о легионерах российского чемпионата и иностранных звёздах. Как только вспоминали о российских футболистах — тут же море критики.

Следил за Овечкиным, мне показалось, он с трудом досидел до конца передачи — и то, наверное, лишь из уважения к спонсору. Это в НХЛ у него идёт раскрутка, а тут — сплошная закрутка, негатив на негативе. Думаю, теперь Александр окончательно понял, что такое российский футбол», — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, в рамках интервью Овечкин назвал символическую сборную своей мечты.