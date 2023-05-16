Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Третьяк: Россия и Беларусь могут подать совместную заявку на проведение чемпионата мира

Третьяк: Россия и Беларусь могут подать совместную заявку на проведение чемпионата мира
Аудио-версия:
Комментарии

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о возможной подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира по хоккею в России и Беларуси.

«В будущем — конечно. Почему нет? Это было бы здорово. И каждая страна в отдельности тоже может провести чемпионат мира. Мы помним, как всё прекрасно было в Минске в 2014 году, где сборная России завоевала золото. Тут всё было организовано на самом высоком уровне.

В принципе, всё возможно. Просто надо подумать об этом, поставить такую задачу, а потом её решить», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Беларусь должна была совместно с Латвией организовать чемпионат мира в 2021 году, затем белорусов исключили из организаторов турнира. Чемпионат мира 2023 года планировался в России, однако после начала конфликта на Украине ИИХФ перенесла турнир в Финляндию и Латвию. В феврале Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Беларуси на весь сезон-2023/2024.

Материалы по теме
«Нам не нужен тренер на весь год». Третьяк — о главном тренере России в новом сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023