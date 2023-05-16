Кожевников: могу смириться с возвращением Хартли, он адаптирован к КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с главным тренером «Авангарда».

«В истории с агентами поддержал «Авангард», хотя обычно его критикую? А я и продолжаю критиковать. Говорят, что Омск с удивительным упорством продолжает искать тренера в Северной Америке. Чуть ли не пообщались там со всеми пенсионерами, перетряхнули весь нафталин — но пока никого не могут найти. При этом пренебрежение к нашим тренерам — к тому же Кравцу.

Я ещё могу смириться с возвращением Хартли, он хотя бы адаптирован к КХЛ, всё о ней знает. Но если Омск найдёт очередного североамериканского «чебурашку» типа Питерса, это будет совсем смешно. Что-то в стиле российского футбола, где взахлёб обсуждают одного третьесортного легионера за другим, — и приглашают на это обсуждение великого хоккеиста Овечкина.

Мне печально, что «Авангард» может превратить наш хоккей в наш футбол, где тотальное недоверие к своим и провинциальность во всём. Не намерен с этим мириться!» — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.