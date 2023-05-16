Казахстан потерпел разгромное поражение от Швейцарии на чемпионате мира по хоккею
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В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира (группа В) между сборными Швейцарии и Казахстана. Победу со счётом 5:0 одержали швейцарцы.
На пятой минуте первого периода Тобиас Гайссер с передач Гаэтана Хаса и Марко Миранды открыл счёт в матче.
На восьмой минуте второго периода Фабрис Херцог с передач Михаэля Форы и Дамьена Риа удвоил преимущество швейцарцев. На 11-й минуте периода Дамьен Риа с передач Таннера Ричарда и Фабриса Херцога сделал счёт 3:0.
На 44-й секунде третьего периода Нино Нидеррайтер с передач Дениса Мальгина и Дина Кукана довёл счёт до крупного. На 10-й минуте третьего периода Ромен Лёффель с передачи Свена Зентелера забросил пятую шайбу в ворота сборной Казахстана.
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