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Казахстан потерпел разгромное поражение от Швейцарии на чемпионате мира по хоккею

Казахстан потерпел разгромное поражение от Швейцарии на чемпионате мира по хоккею
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В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира (группа В) между сборными Швейцарии и Казахстана. Победу со счётом 5:0 одержали швейцарцы.

На пятой минуте первого периода Тобиас Гайссер с передач Гаэтана Хаса и Марко Миранды открыл счёт в матче.

На восьмой минуте второго периода Фабрис Херцог с передач Михаэля Форы и Дамьена Риа удвоил преимущество швейцарцев. На 11-й минуте периода Дамьен Риа с передач Таннера Ричарда и Фабриса Херцога сделал счёт 3:0.

На 44-й секунде третьего периода Нино Нидеррайтер с передач Дениса Мальгина и Дина Кукана довёл счёт до крупного. На 10-й минуте третьего периода Ромен Лёффель с передачи Свена Зентелера забросил пятую шайбу в ворота сборной Казахстана.

ЧМ-2023. Группа B
16 мая 2023, вторник. 20:20 МСК
Швейцария
Окончен
5 : 0
Казахстан
1:0 Гайссер (Хас, Миранда) – 04:48   2:0 Херцог (Фора, Риа) – 27:34   3:0 Риа (Ричард, Херцог) – 30:59   4:0 Нидеррайтер (Мальгин, Кукан) – 40:44 (pp)   5:0 Лёффель (Зентелер) – 49:31
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