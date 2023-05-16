Российский тренер «Нью-Джерси» рассказал о сильных сторонах «Каролины»

Российский тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин рассказал о сильных сторонах «Каролины Харрикейнз».

«Игроки «Каролины» минимизируют ошибки, стараются играть максимально просто, вся борьба в основном происходит на бортах, постоянно забрасывают шайбу. Бегут, прессингуют, давят, бросают по воротам практически со всех позиций. «Рейнджерс» всё-таки более играющая команда, которая пытается за счёт передач создавать моменты и сама даёт играть. По крайней мере, это делают их первые два звена.

У «Каролины» всё намного проще, все четыре звена достаточно ровные, играют в одном и том же стиле. Они навязывают борьбу по всей площадке, играют каждый с каждым как в обороне, так и в средней зоне. Для нас где-то непривычной была такая манера игры, и понадобилось какое-то время, чтобы понять, как нужно играть, взаимодействовать. Считаю, что в пятой игре, которая закончилась овертаймом («Каролина» победила со счётом 3:2. — Прим. «Чемпионата»), мы имели все возможности для того, чтобы выиграть. Игра была достаточно равной. Считаю, пятая игра была нашей лучшей в серии», — цитирует Брылина ТАСС.

«Нью-Джерси» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде плей-офф со счётом 4-3, во втором раунде уступил «Каролине» (1-4).