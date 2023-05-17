Жители Темпе проголосовали против строительства новой арены «Аризоны»

Клуб сделал три предложения по постройке стадиона на сумму в $ 2,3 млрд. Избиратели в Темпе, штат Аризона, во вторник отклонили предложение, которое включало планы строительства новой домашней арены для «Койотс». В голосовании приняли участие 28 тысяч человек, 15 тысяч из которых выступили за то, чтобы не строить арену.
С 2013 года «Аризона» арендовала арену в Глендейле, однако в августе 2021 года власти города отказались продлевать контракт с клубом. В итоге «Аризона» объявила о переезде в Темпе, клуб выступает на арене Университета штата Аризона вместимостью 5000 зрителей, где провела матчи регулярного чемпионата в прошлом сезоне.
«Мы разочарованы тем, что проголосовавшие отклонили наши предложения. Как сказал мэр Темпе Кори Вудс, это была лучшая спортивная сделка в истории Аризоны. Мы благодарим всех, кто поддержал наши усилия и голосовал за строительство», — говорится в заявлении «Аризоны».
Вновь возобновились разговоры о переезде клуба. Хьюстон и Атланта возглавляют список возможных кандидатов на переезд франшизы «Койотс». В обоих городах имеются готовые стадионы, где выступают команды НБА. Среди возможных кандидатов так же упоминается город Квебек, где с 1972 по 1995 годы выступала команда НХЛ «Квебек Нордикс».
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