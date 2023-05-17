Лайне — о дебютном сезоне Марченко: он играл великолепно, у него очень высокий потенциал

Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне высоко оценил дебютный сезон нападающего «Блю Джекетс» Кирилла Марченко и отметил высокий потенциал россиянина.

«Он играл просто великолепно. Приятно видеть, как парень приходит в лигу и начинает так сходу забивать. Думаю, у него очень высокий потенциал. Ему просто нужно продолжать работать над собой», — цитирует Лайне пресс-служба «Блю Джекетс».

Напомним, в своём первом сезоне НХЛ Марченко набрал 25 (21+4) очков в 59 играх. Ранее Марченко сообщал, что хотел бы забивать ещё больше голов и заявил о равнении на Овечкина. Другой одноклубник россиянина Джонни Годро отмечал хорошее чувство юмора Марченко и его положительное влияние на атмосферу в коллективе.