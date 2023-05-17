«Адмирал» заключил контракт с защитником Лукичёвым

«Адмирал» заключил контракт с защитником Антоном Лукичёвым, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Сообщается, что соглашение с 22-летним защитником рассчитано на один год и носит двухсторонний характер.

Основную часть карьеры Лукичёв играл в системе «Локомотива», привлекался к работе в командах воронежского «Бурана» и «Молота» из Перми. Прошедший сезон Лукичёв начинал в «Локомотиве», в команде КХЛ защитник отметился результативной передачей. Позже хоккеист был командирован в «Молот» (ВХЛ), где провёл 16 матчей и заработал два (1+1) очка.

Защитник является двукратным обладателем Кубка Харламова (2018, 2019).