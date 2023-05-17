«Адмирал» заключил контракт с защитником Лукичёвым
Поделиться
«Адмирал» заключил контракт с защитником Антоном Лукичёвым, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Сообщается, что соглашение с 22-летним защитником рассчитано на один год и носит двухсторонний характер.
Основную часть карьеры Лукичёв играл в системе «Локомотива», привлекался к работе в командах воронежского «Бурана» и «Молота» из Перми. Прошедший сезон Лукичёв начинал в «Локомотиве», в команде КХЛ защитник отметился результативной передачей. Позже хоккеист был командирован в «Молот» (ВХЛ), где провёл 16 матчей и заработал два (1+1) очка.
Защитник является двукратным обладателем Кубка Харламова (2018, 2019).
Материалы по теме
Комментарии
- 17 мая 2023
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
11:05
-
10:25
-
09:55
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
05:37
-
04:25
-
01:40
- 16 мая 2023
-
23:59
-
23:45
-
23:38
-
23:30
-
23:04
-
22:55
-
22:43
-
22:41
-
22:31
-
22:25
-
22:06
-
22:00
-
21:45
-
21:42
-
21:33
-
21:11
-
20:52
-
20:37
-
20:32
Партнерский контент