«Лада» объявила о назначении Якубова на пост спортивного директора клуба

Спортивным директором хоккейного клуба «Лада» стал Рафик Якубов, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Также клуб объявил о продлении контракта с нападающим Матвеем Банниковым. Соглашение с форвардом рассчитано на два года и носит двухсторонний характер.
В последние сезоны Якубов работал спортивным директором в системе СКА (Санкт-Петербург). Ранее был генеральным менеджером казанского «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика». В бытность игроком Якубов выступал за «Ладу» на протяжении трех сезонов с 1992 по 1995 год. Вместе с тольяттинским клубом Рафаэль Хабибуллович завоевал Кубок Межнациональной хоккейной лиги и стал чемпионом России в 1994 году.
Банников в сезоне-2022/2023 выступал за «Ладу» в ВХЛ. В 24 матчах регулярного чемпионата на его счету две заброшенные шайбы. В трёх матчах плей-офф Матвей результативными баллами не отметился.
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