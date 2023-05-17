Стал известен тренерский штаб «Лады» в КХЛ на сезон-2023/2024

Хоккейный клуб «Лада» объявил о заключении контрактов с тренерским штабом. Главным тренером назначен Олег Браташ, его помощниками стали тренеры Павел Десятков и Максим Семенов, тренером вратарей стал Алексей Семенов. Как сообщает прес-сслужба тольяттинского клуба, соглашения со специалистами рассчитаны сроком на два года.
Браташ с 2021 года входил в тренерский штаб молодёжной сборной России в качестве помощника главного тренера. С 2016 по 2021 год он был главным тренером олимпийской сборной России. Браташ возглавлял клубы МХЛ «Локо», МХК «Спартак» и «Крылья Советов». Он входил в тренерские штабы СКА и «Локомотива».
Ранее клуб сообщал о назначении на должность спортивного директора клуба Рафика Якубова.
Напомним, ранее «Лада» получила разрешение на возвращение в КХЛ в сезоне-2023/2024. Клуб пополнит Восточную конференцию. Пять последних лет тольяттинская команда играла в ВХЛ.
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