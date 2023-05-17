Макдэвид считает, что «Эдмонтон» будет претендовать на Кубок Стэнли в ближайшие годы

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид считает, что в ближайшие годы у «Ойлерз» с текущим костяком игроков есть хорошие шансы стать обладателями Кубка Стэнли. «Ойлерз» во втором раунде плей-офф уступили «Вегасу» в шести матчах.
«Когда две отличные команды играют друг с другом, всё решают детали. Мы допустили слишком много ошибок, которыми воспользовался соперник. В таких равных сериях нельзя ошибаться.
Считаю, что «Эдмонтон» будет претендовать на Кубок Стэнли в ближайшие годы. Посмотрите на наш состав: у всех ключевых игроков есть контракты на руках, все находятся в расцвете своих сил. В какой-то момент нам нужно будет собрать всё это воедино», – цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.
На счету Макдэвида восемь шайб и 12 результативных передач в 12 встречах плей-офф НХЛ.
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