Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид считает, что «Эдмонтон» будет претендовать на Кубок Стэнли в ближайшие годы

Макдэвид считает, что «Эдмонтон» будет претендовать на Кубок Стэнли в ближайшие годы
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид считает, что в ближайшие годы у «Ойлерз» с текущим костяком игроков есть хорошие шансы стать обладателями Кубка Стэнли. «Ойлерз» во втором раунде плей-офф уступили «Вегасу» в шести матчах.

«Когда две отличные команды играют друг с другом, всё решают детали. Мы допустили слишком много ошибок, которыми воспользовался соперник. В таких равных сериях нельзя ошибаться.

Считаю, что «Эдмонтон» будет претендовать на Кубок Стэнли в ближайшие годы. Посмотрите на наш состав: у всех ключевых игроков есть контракты на руках, все находятся в расцвете своих сил. В какой-то момент нам нужно будет собрать всё это воедино», – цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

На счету Макдэвида восемь шайб и 12 результативных передач в 12 встречах плей-офф НХЛ.

Материалы по теме
Макдэвид: у «Эдмонтона» есть прогресс, может, сейчас это не ощущается, но это так
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023