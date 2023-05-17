Жена Ильи Ковальчука совершила восхождение на вершину горы Эверест. Об этом Николь сообщила на своей странице в соцсети. Высота Эвереста — 8 849 метров.

Жена Евгения Малкина, Анна Кастерова поздравила подругу с этим достижением и выложила фото Николь в специальной экипировке.

Фото: телеграм-канал Кастеровой

«Николь Ковальчук покорила Эверест!!! Представляете? Умничка! Посмотрите! У меня столько эмоций. Мы все очень волновались, но она это сделала!» — написала Кастерова в своём телеграм-канале.

Напомним, в сезоне-2020/2021 Ковальчук стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда». Также Илья является автором знаменитой шайбы сборной России в овертайме финала чемпионата мира — 2008 в ворота сборной Канады (5:4 ОТ), которая принесла российской дружине золотые медали.