Журналист Sportsnet: Дубасу и Кифу дали ключи от «Феррари» и попросили выиграть гонку

Журналист Sportsnet Люк Фокс считает, что «Торонто» должны оставить свою главную звезду Остона Мэттьюса в команде. Ранее сам нападающий выразил желание продолжить карьеру в канадском клубе, нынешний контракт с которым действует ещё один сезон.

«Кайл Дубас (генеральный менеджер «Торонто». — Прим. «Чемпионата») и Шелдон Киф (главный тренер «Торонто». — Прим. «Чемпионата»)– невероятно умные и трудолюбивые профессионалы. Это их первый опыт на таком высоком уровне. Им вручили ключи от «Феррари» и сразу же попросили выиграть гонку. Нет сомнений, что они извлекут уроки из этого опыта и станут лучше.

На данный момент мне было бы любопытно посмотреть на то, как Киф работает с другим генеральным менеджером, а Дубас нанимает другого тренера. Да, Остон Мэттьюс выбрал худшее время для голевой засухи и заслуживает своей доли вины за это. Но талант такого калибра встречается нечасто. Переподпишите его», – цитирует журналиста Sportsnet.

Напомним, в этом году «Торонто» впервые за 19 лет прошёл первый раунд плей-офф НХЛ. Мэттьюс повторил рекорд «Торонто» по результативной серии в плей-офф НХЛ. Ранее серии из восьми результативных матчей проводили Гари Лиман (1986), Даг Гилмор (1993) и Гари Робертс (2002).