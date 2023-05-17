Правительство Латвии выделило дополнительные € 500 тыс. на лицензию ЧМ в Риге

Правительство Латвии поддержало выделение Министерству образования и науки суммы в размере € 500 тысяч, чтобы Латвийская федерация хоккея (LHF) покрыла расходы на приобретение лицензии, связанной с организацией чемпионата мира в этом году, сообщает Delfi.lv.

До сих пор выделение дополнительных средств госбюджета для LHF на покрытие расходов, связанных с организацией ЧМ-2023, не планировалось, поскольку 19 мая 2022 года при согласовании проведения чемпионата мира в Латвии федерация просила только об организационной, но не финансовой поддержке.

3 мая президент LHF Айгарс Калвитис на заседании обратил внимание на то, что до старта турнира в Риге осталось 10 дней, но с финансированием турнира до сих пор ничего не было ясно. По словам Калвитиса, если государство не предоставит необходимое финансирование в размере € 750 тысяч, то эта сумма будет покрыта из средств LHF, что повлияет на развитие хоккея в Латвии.

Также стало известно, что кабмин Латвии поддержал выделение органам внутренних дел € 192 тысяч на меры безопасности во время чемпионата мира в Риге. Деньги будут перечислены из средств на непредвиденные расходы и пойдут на покрытие расходов на оплату сверхурочной работы сотрудников подведомственных учреждений МВД, а также расходов на топливо для Госполиции.