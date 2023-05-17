Задоров: «Калгари» был одним из фаворитов на Кубок Стэнли, но в итоге ничего не получилось

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров прокомментировал непопадание канадского клуба в розыгрыш Кубка Стэнли — 2023.

«Команда не попала в плей-офф. Значит, я мог лучше сыграть. И другие могли. Не буду себя выделять, что хорошо сыграл. Мы все были в этой лодке и не попали в плей-офф. Хотя перед сезоном мы были одними из фаворитов на Кубок, но в итоге ничего не получилось.

Думаю, ключевое поражение — это дома «Чикаго». Именно поэтому в плей-офф не попали. Мы «Чикаго» вообще три матча проиграли, а это худшая команда в лиге. Мы проигрывали дома «Анахайму», «Филадельфии», проиграли «Бостону», когда перебросали их в разы. Проиграли «Оттаве», ведя 3:1, нам за две минуты до конца забили два гола. 17 поражений в овертайме — это о многом говорит. Если бы хотя бы половину из них выиграли, то это уже +8 очков. Мы бы спокойно были в плей-офф. Мы проиграли матчи, которые должны были брать», — сказал Задоров в интервью Sport24.

28-летний защитник в регулярке НХЛ сыграл 82 игры, в которых набрал 21 (14+7) очко.