Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с нападающим Иваном Телегиным сроком на один год, сообщает пресс-служба «ястребов» в телеграм-канале.
В прошедшем сезоне Телегин провёл в составе омской команды в регулярке и плей-офф 67 матчей, в которых набрал 23 (9+14) очка. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 31-летний форвард провёл 472 встречи, в которых забросил 58 шайб и отдал 79 результативных передач, набрав в общей сложности 137 очков с показателем полезности «+49».
Телегрин является олимпийским чемпионом 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, трёхкратным бронзовым призёром чемпионатов мира (2016, 2017, 2021) и обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.
Напомним, «Авангард» в розыгрыше Кубка Гагарина уступил в финале Востока «Ак Барсу» со счётом 1-4 в серии.
- 17 мая 2023
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