Генменеджер «Авангарда» Курьянов прокомментировал продление контракта с Телегиным
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал продление контракта с нападающим Иваном Телегиным.
«Работа по комплектованию тренерского штаба и топ-6 нападения активно ведётся, однако нельзя забывать о тех, кто составляет костяк коллектива, кто выполняет порой незаметную работу. Иван Телегин успешно справляется со своей ролью как на площадке, так и в раздевалке. Стабильный нападающий, способный отработать в обороне и продавить защиту соперника. Может сыграть в центре. Для нас было важно желание Ивана играть именно в «Авангарде», благодаря этому мы довольно быстро пришли к соглашению», — цитирует Курьянова пресс-служба омского клуба.
Напомним, новое соглашение с 31-летним форвардом рассчитано до конца следующего сезона.
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