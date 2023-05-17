Генменеджер «Авангарда» Курьянов прокомментировал продление контракта с Телегиным

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал продление контракта с нападающим Иваном Телегиным.

«Работа по комплектованию тренерского штаба и топ-6 нападения активно ведётся, однако нельзя забывать о тех, кто составляет костяк коллектива, кто выполняет порой незаметную работу. Иван Телегин успешно справляется со своей ролью как на площадке, так и в раздевалке. Стабильный нападающий, способный отработать в обороне и продавить защиту соперника. Может сыграть в центре. Для нас было важно желание Ивана играть именно в «Авангарде», благодаря этому мы довольно быстро пришли к соглашению», — цитирует Курьянова пресс-служба омского клуба.

Напомним, новое соглашение с 31-летним форвардом рассчитано до конца следующего сезона.