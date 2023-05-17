Латвия была сильнее Норвегии и одержала вторую победу на чемпионате мира
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В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира (группа В) между сборными Латвии и Норвегии. Победу со счётом 2:1 одержали латвийцы.
В первом периоде команды голов не забили.
На четвёртой минуте второго периода Родриго Аболс с передач Рудольфа Балцерса и Каспарса Даугавиньша открыл счёт в матче. Спустя 39 секунд Том Андерсон с передачи Рональда Кениньша удвоил преимущество латвийской команды. На 15-й минуте второй двадцатиминутки Лудвиг Хофф с передачи Ховара Сальстена сократил отставание в счёте. Отметим, что Латвия перебросала Норвегию во втором периоде 17-1.
ЧМ-2023. Группа B
17 мая 2023, среда. 16:20 МСК
Латвия
Окончен
2 : 1
Норвегия
1:0 Аболс (Балцерс, Даугавиньш) – 23:14 (pp) 2:0 Андерсон (Кениньш) – 23:53 2:1 Хофф (Сальстен) – 34:20
В следующем матче Латвия встретится со сборной Словении 20 мая, начало матча – в 16:20 мск. Сборная Норвегии сыграет с чешской национальной командой 19 матча в 12:20 мск.
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