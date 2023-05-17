«Амур» приобрёл нападающего Коршкова у «Локомотива» за 1000 рублей

За приобретение нападающего Егора Коршкова «Амур» выплатил «Локомотиву» компенсацию в размере 1000 рублей, сообщает «Спорт-экспресс».

Напомним, «Амур» объявил о переходе 26-летнего форварда накануне.

Егор Коршков на взрослом уровне дебютировал в составе «Локомотива» в возрасте 18 лет. В мае 2019 года 26-летний форвард подписал двухлетний контракт новичка с «Торонто Мэйпл Лифс». В сезоне-2022/2023 нападающий в 40 матчах регулярки набрал 12 (4+8) результативных баллов. В плей-офф Егор сыграл семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Всего в КХЛ Егор Коршков сыграл 374 встречи, в которых набрал 152 (62+90) результативных балла с показателем полезности «+36».

Сегодня, 17 мая, Коршков обратился к болельщикам «Локомотива», где начинал карьеру в КХЛ в сезоне-2014/2015.