The Athletic рассказал о сильных сторонах Мичкова в преддверии драфта НХЛ

Североамериканский журналист Харман Дайал в статье на портале The Athletic рассказал о сильных сторонах нападающего Матвея Мичкова в преддверии драфта НХЛ — 2023.

«Атакующие приёмы Мичкова просто зашкаливают. Он одарён своими атакующими инстинктами и чутьём, обладает невероятными навыками владения шайбой, высококлассным броском, недооценённым игровым видением и расчётливым стилем атаки, который делает его креативным и непредсказуемым. Он не самый быстрый на прямой, но отлично справляется, уходя от хитов на фланги и играя в условиях трафика.

Одно дело, если бы он разгромил юниорскую лигу, но тот факт, что Мичков стал основным игроком команды в матчах со взрослыми игроками в КХЛ, делает Мичкова очень многообещающим с точки зрения перехода его навыков на следующий уровень. Если он уже добивается рекордных результатов в главной лиге, на что он может быть способен, когда ещё вырастет?

Позиция Мичкова как вингера и низкорослое телосложение означают, что он находится на более низком уровне на драфте по сравнению с крупными, сильными центрами Адамом Фантилли и Лео Карлссоном. Объедините это с рисками, связанными с выбором Мичкова, и я бы понял, если он не попадёт в тройку лучших. Однако как только вы доберётесь до «Сан-Хосе» под номером 4 или «Монреаля» под номером 5, у вас будет огромное искушение взять игрока, который в будущем, возможно, станет лучшим крайним нападающим в истории организации», — сказано в статье.