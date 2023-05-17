Нападающий ЦСКА Матвей Гуськов принял контрактное предложение «Локомотива»

Нападающий ЦСКА Матвей Гуськов, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение «Локомотива», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

22-летний форвард в прошедшем регулярном сезоне за армейский клуб провёл 37 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина Гуськов сыграл девять матчей, в которых результативными действиями не отметился. Всего на счету форварда за карьеру в КХЛ 87 встреч, в которых он забросил 6 шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 17 очков с показателем полезности «-5».

Напомним, в составе ЦСКА Матвей Гуськов стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии армейские хоккеисты были сильнее «Ак Барса» 4-3.