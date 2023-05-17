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Чемпионат мира по хоккею — 2023: результаты матчей 17 мая, турнирная таблица

Чемпионат мира по хоккею — 2023: результаты матчей 17 мая, турнирная таблица
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Сегодня, 17 мая, на чемпионате мира по хоккею в Латвии и Финляндии завершился шестой игровой день, который включил в себя четыре встречи.

Группа А

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира между сборными США и Австрии. Победу со счётом 4:1 одержали американцы.

ЧМ-2023. Группа A
17 мая 2023, среда. 16:20 МСК
США
Окончен
4 : 1
Австрия
1:0 Гримальди (Бонино, Мэки) – 27:16   1:1 Раффль (Шнайдер, Росси) – 37:23 (pp)   2:1 Мазур (Тайнэн, Хатсон) – 38:20   3:1 Хатсон (Пербикс, Коронато) – 43:24   4:1 Пербикс (Браун, Фаррелл) – 57:27 (en)

Во втором матче группы встречались сборные Финляндии и Франции. Победу со счётом 5:3 одержали хозяева турнира.

ЧМ-2023. Группа A
17 мая 2023, среда. 20:20 МСК
Финляндия
Окончен
5 : 3
Франция
0:1 Шакиашвили (Бозон, Тексье) – 01:04   1:1 Песонен (Покка, Ламмикко) – 04:37   2:1 Оксанен (Анттила, Фриман) – 23:35   2:2 Аддамо (Галле, Леклер) – 28:31   3:2 Анттила (Матинпало) – 31:36   4:2 Хартикайнен (Маннинен, Рантанен) – 45:22 (pp)   4:3 Бертран (Шакиашвили, Бозон) – 49:08   5:3 Маннинен (Рантанен, Мяяття) – 58:58

Группа В

В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира между сборными Латвии и Норвегии. Победу со счётом 2:1 одержали латвийцы.

ЧМ-2023. Группа B
17 мая 2023, среда. 16:20 МСК
Латвия
Окончен
2 : 1
Норвегия
1:0 Аболс (Балцерс, Даугавиньш) – 23:14 (pp)   2:0 Андерсон (Кениньш) – 23:53   2:1 Хофф (Сальстен) – 34:20

В вечернем матче в Риге встречались сборные Канады и Казахстана. Уверенную победу со счётом 5:1 одержали канадцы.

ЧМ-2023. Группа B
17 мая 2023, среда. 20:20 МСК
Канада
Окончен
5 : 1
Казахстан
1:0 Уигар (Бле, Велено) – 00:19   2:0 Круз (Уигар, Куинн) – 05:05   3:0 Круз (Лотон, Бэррон) – 07:50   3:1 Бекетаев (Данияр, Рымарев) – 09:55   4:1 Велено (Бле) – 19:22   5:1 Бле (Велено, Лучич) – 41:55

Турнирная таблица чемпионата мира по итогам шести игровых дней

Турнирная таблица ЧМ-2023 по хоккею
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