Чемпионат мира по хоккею — 2023: результаты матчей 17 мая, турнирная таблица

Сегодня, 17 мая, на чемпионате мира по хоккею в Латвии и Финляндии завершился шестой игровой день, который включил в себя четыре встречи.

Группа А

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира между сборными США и Австрии. Победу со счётом 4:1 одержали американцы.

Во втором матче группы встречались сборные Финляндии и Франции. Победу со счётом 5:3 одержали хозяева турнира.

Группа В

В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира между сборными Латвии и Норвегии. Победу со счётом 2:1 одержали латвийцы.

В вечернем матче в Риге встречались сборные Канады и Казахстана. Уверенную победу со счётом 5:1 одержали канадцы.

Турнирная таблица чемпионата мира по итогам шести игровых дней