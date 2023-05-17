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«Он всегда идёт до последнего». Тренер Вячеслава Пексы — о контракте вратаря с «Торонто»

«Он всегда идёт до последнего». Тренер Вячеслава Пексы — о контракте вратаря с «Торонто»
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Тренер вратарей Сергей Антонов рассказал о сильных сторонах голкипера Вячеслава Пексы, который недавно подписал контракт новичка с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Хороший вратарь, очень гибкий и старательный. Если у него что-то не получается, то он всегда работает над этим. Его главное преимущество – это большое желание. Также он очень силён психологически: если он пропускает, то не расклеивается, а продолжает играть дальше. Он всегда идёт до последнего, в этом и проявляется его характер.

У него большое рвение к работе, поэтому тренерам работать с ним – одно удовольствие. Он горит на тренировках, хоккей стал для него работой. Во время тренировок Пекса всё отбрасывает и полностью погружается в процесс. Он всегда ставит цель перед собой и пусть не всегда быстро, но идёт к ней.

Дай бог, желание поможет Вячеславу в новой лиге. Считаю, что он не потеряется там. У него всё будет нормально», – сказал Антонов в интервью «БИЗНЕС Online».

Напомним, «Торонто» подписал трёхлетний контракт новичка с Вячеславом Пексой 16 мая.

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