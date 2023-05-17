Бэбкок и Лавиолетт — кандидаты на пост главного тренера «Коламбуса» — The Athletic
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Как сообщает обозреватель «Коламбус Блю Джекетс» Аарон Порцлайн в статье на портале The Athletic, Майк Бэбкок и Питер Лавиолетт – кандидаты на пост главного тренера клуба. Как отмечает журналист, клуб уже провёл беседы со специалистами.
«Если бы мне пришлось угадывать, я думаю, что Лавиолетт — неплохая возможность для «Коламбуса», — написал другой журналист The Athletic Пьер Лебрюн.
60-летний Бэбкок не работал в НХЛ после увольнения из «Торонто Мэйпл Лифс» в 2019 году. Обладатель Кубка Стэнли с «Детройтом» в 2008 году и победитель двух Олимпиад со сборной Канады пропустил cезон-2022/2023.
58-летний Лавиолетт покинул пост главного тренера «Вашингтона» после невыхода клуба в плей-офф в этом сезоне.
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