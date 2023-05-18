Чемпионат мира по хоккею — 2023: расписание матчей 18 мая
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Сегодня, 18 мая, пройдёт седьмой игровой день чемпионата мира по хоккею – 2023, который проводится в Финляндии и Латвии. Групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.
Расписание матчей на 18 мая:
Группа А
16:20 мск. Венгрия — Швеция
20:20 мск. Дания — Германия
Группа B
16:20 мск. Чехия — Словения
20:20 мск. Швейцария — Словакия
Матчи группы A проходят на «Нокиа-Арене» в Тампере, открытой в прошлом году перед чемпионатом мира – 2022. Группа B проводит свои матчи на «Арене-Рига», где выступало рижское «Динамо», когда играло в КХЛ.
Действующим чемпионом является сборная Финляндии.
Турнирная таблица чемпионата мира по итогам шести игровых дней:
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