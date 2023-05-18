Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чемпионат мира по хоккею: расписание матчей 18 мая, где смотреть трансляции игр ЧМ-2023 в Латвии и Финляндии

Чемпионат мира по хоккею — 2023: расписание матчей 18 мая
Комментарии

Сегодня, 18 мая, пройдёт седьмой игровой день чемпионата мира по хоккею – 2023, который проводится в Финляндии и Латвии. Групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.

Расписание матчей на 18 мая:

Группа А

16:20 мск. Венгрия — Швеция

20:20 мск. Дания — Германия

Группа B

16:20 мск. Чехия — Словения

20:20 мск. Швейцария — Словакия

Матчи группы A проходят на «Нокиа-Арене» в Тампере, открытой в прошлом году перед чемпионатом мира – 2022. Группа B проводит свои матчи на «Арене-Рига», где выступало рижское «Динамо», когда играло в КХЛ.

Действующим чемпионом является сборная Финляндии.

Турнирная таблица чемпионата мира по итогам шести игровых дней:

Турнирная таблица ЧМ-2023 по хоккею
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023